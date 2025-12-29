Picchiano e insultano poliziotti e steward al concerto di Vasco Rossi | chiesta condanna per tre fan a Torino

A Torino, tre fan di Vasco Rossi sono stati accusati di aver aggredito e insultato agenti di polizia e steward durante un concerto. La procura ha richiesto condanne che variano da sei mesi a un anno di reclusione, evidenziando un comportamento di disprezzo verso le forze dell'ordine. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme e le figure di sicurezza durante eventi pubblici.

Un anno di carcere per la 28enne, che “ha sempre mostrato un atteggiamento di disprezzo per le forze dell’ordine”; sei mesi di reclusione per i suoi due amici, un uomo di 38 anni e una donna di 36. Sono queste le richieste di condanna avanzate nei giorni scorsi dalla procura di Torino per i tre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Modena Park, Vasco Rossi canta la storia. Quante generazioni al concerto irripetibile Leggi anche: La decisione di Vasco Rossi lascia di sasso i fan: increduli alla notizia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Picchia e insulta la compagna in strada, arrestato - La polizia di Genova ha arrestato un cittadino tunisino di 29 anni per maltrattamenti in famiglia. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.