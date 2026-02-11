Varese – Focus sul diabete a Radio Missione Francescana – – Varese News

Varese si prepara a combattere il diabete con un evento organizzato da Radio Missione Francescana. La città si mobilita per sensibilizzare sulla prevenzione e coinvolgere i cittadini in iniziative pratiche. Un modo per alzare il livello di attenzione su una malattia che colpisce molti.

Varese si Mobilita Contro il Diabete: Radio Missione Francescana Dà Voce alla Prevenzione. Varese si prepara ad affrontare una sfida sanitaria cruciale con un’iniziativa promossa da Radio Missione Francescana. L’emittente radiofonica locale ha deciso di dedicare uno spazio specifico al diabete, una patologia in crescente diffusione che richiede un’attenzione particolare da parte della comunità. Il fulcro di questa operazione informativa sarà un’intervista esclusiva alla dottoressa Cristina Romano, Direttore della S.C. Diabetologia dell’Asst Settelaghi, figura di riferimento nel campo della diabetologia nella provincia di Varese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La biblioteca di Marnate ha aperto le sue porte per due colazioni invernali rivolte ai bambini e alle famiglie.

Focus sul diabete a Radio Missione FrancescanaVenerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11.10 intervista alla dottoressa Cristina Romano, Direttore della S.C. Diabetologia della Asst Settelaghi ... varesenews.it

Fand e Assimprenditori insieme per l'integrazione delle persone con diabete sul lavoroFavorire il contributo delle persone con diabete alla società attraverso il lavoro, valorizzarle in quanto risorsa, grazie a un comportamento proattivo che migliori la gestione delle malattie, riduca ... ansa.it

A Radio Missione Francescana si parla di idroterapia varesenews.it/2026/02/a-radi… #Idroterapia #MauriziaBonetti #osteopatia x.com