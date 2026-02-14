Nessun giovane è profeta in patria Se l’Ur-Giordano suona dopo 138 anni

L’Ur-Giordano è stato eseguito per la prima volta dopo 138 anni a causa di una scoperta inedita che ha risvegliato l’interesse per questa composizione. La rappresentazione si è svolta recentemente in un teatro di Napoli, sorprendendo gli appassionati di musica classica e portando alla luce un capolavoro dimenticato.

Non capita spesso, che la prima esecuzione di un'opera – scritta, si badi, da un compositore molto famoso – avvenga dopo centotrentott'anni. A Milano, nel 1888 il teatro musicale, italiano e non, girò un tornante epocale col celebre concorso indetto dalla casa editoriale Sonzogno e rivolto a giovani compositori, richiesti di un'opera inedita in un atto: vinse Mascagni con Cavalleria Rusticana, varando la stagione impropriamente nota come Verismo, in realtà contenitore di tutto un po' che meglio si definisce come Giovane Scuola. Stagione fieramente avversata da quasi tutta l'intellighenzia musicale italiana: che volentieri l'avrebbe cancellata, non fosse che in qualche modo vi rientrava (a torto) anche Puccini, e che alcuni titoli continuavano a mietere troppi successi perché si potesse del tutto ignorarli.