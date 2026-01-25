Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | I gialli alzano la voce

La Valsa Group Modena ha conquistato una vittoria intensa contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, conclusa al quinto set. Sul campo del PalaPanini, i gialli hanno mostrato determinazione e compattezza, grazie anche al sostegno del pubblico. Questa sfida ha evidenziato la tenacia della squadra di coach Giuliani, che ha saputo resistere alle difficoltà e ottenere un risultato importante nel campionato.

Ottima prova della Valsa Group tra le mura del PalaPanini: con il supporto del pubblico amico i ragazzi di coach Giuliani esprimono una prova di carattere contro Piacenza, strappando la vittoria al quinto set. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale.

