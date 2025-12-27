Valsa Group una vittoria che dà fiducia Cuneo ko quarto posto in cassaforte
Ci sono voluti diciotto anni perché Modena riuscisse a vendicare la sconfitta nell’ultimo boxing day giocato contro Cuneo, il 26 dicembre 2007. Allora sconfitta 2-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco, ieri uscita vittoriosa in poco più di un’ora in un match dominato grazie alla battuta, straripante come accaduto sei giorni fa contro Cisterna, e all’accortezza degli attaccanti, solidi quando serviva grazie anche a una seconda linea su di giri, perfettamente orchestrata da Luke Perry. Gli unici cinque minuti di tentennamento fino al 4-9 avversario, prima che Paul Buchegger prendesse in mano le operazioni dai nove metri, dominando la scena con 9 ace personali (14 quelli di squadra), ben coadiuvato da Davyskiba e Porro e dai muri di un Simone Anzani tornato titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
