Sir Safety Scai Perugia- Valsa Group Modena 3-1 | Ai gialli non basta una buona prestazione

Nel 15° turno di Superlega, Sir Safety Conad Perugia ha superato Valsa Group Modena con il risultato di 3-1. Nonostante una buona prestazione, la squadra emiliana non è riuscita a ottenere punti in trasferta. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le parti, ma è stata Perugia a conquistare la vittoria.

La Sir Susa Scai si regala la serata perfetta: trionfo su Modena e vetta in solitaria - Certo, avere la meglio su una delle squadre più in forma del camp ... umbria24.it

Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Block Devils alle prese domani con un big match per restare in vetta. perugiatoday.it

Stacchiamo il biglietto per Bologna Il 7 febbraio la semifinale con Verona in Final Four di Coppa Italia! https://www.sirsafetyperugia.it/new/andiamo-in-final-four-la-sir-susa-scai-perugia-stacca-il-pass-per-bologna-battendo-la-lube-3-1 #BlockDevils - facebook.com facebook

| - / Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena 25-21 (2-1) #BlockDevils #superlega x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.