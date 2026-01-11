Sir Safety Scai Perugia- Valsa Group Modena 3-1 | Ai gialli non basta una buona prestazione
Nel 15° turno di Superlega, Sir Safety Conad Perugia ha superato Valsa Group Modena con il risultato di 3-1. Nonostante una buona prestazione, la squadra emiliana non è riuscita a ottenere punti in trasferta. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le parti, ma è stata Perugia a conquistare la vittoria.
Modena non sfigura nel 15° turno di Superlega, ma non porta a casa nessun punto dalla trasferta in quel di Perugia, arrendendosi 3-1 ai padroni di casa. La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
