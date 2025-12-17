Rapporti incestuosi tra fratello e sorella Manuela e Loris Bianchi querelano i legali di Louis Dassilva

Un caso scottante e delicato emerge dall'aula di Rimini, dove Manuela e Loris Bianchi querelano i legali di Louis Dassilva a seguito di accuse infamanti di rapporti incestuosi. La discussione ha acceso un acceso dibattito durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, rivelando tensioni e controverse dichiarazioni che scuotono l’intera vicenda giudiziaria.

La "bomba" era scoppiata nell'aula della Corte d'Assise di Rimini quando, lo scorso 11 novembre, nel corso del processo a carico di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli i legali dell'imputato, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, avevano parlato di un "rapporto improprio ed. Fratello e sorella hanno avuto 4 figli assieme Gli unici che dovrebbero giudicarci siamo noi

