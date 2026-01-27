Pierina la tresca dei misteri Dal ciondolo regalato ai sospetti di Manuela | E se fosse stato Louis?

In questo articolo si approfondiscono i misteri legati a Pierina Paganelli, coinvolta nel processo a Louis Dassilva. Tra sospetti, testimonianze e dettagli, si cerca di fare chiarezza su un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Un’analisi sobria degli eventi e delle figure coinvolte per offrire un quadro chiaro e obiettivo della vicenda.

di Francesco Zuppiroli Non sono mancate le scintille, ieri in Corte d’Assise, quando a salire sul banco dei testimoni per la nuova udienza del processo a Louis Dassilva è stata un’altra amica e confidente di Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli ed ex amante dell’ordierno imputato. La confidente della Bianchi, che è seguita a un’altra amica ascoltata su medesime argomentazioni, è stata interrogata a lungo dalle parti: protagonista di una deposizione fiume durante la quale non sono mancate le contraddizioni, i "non ricordo", ma soprattutto le ‘correzioni’ di versione in corso d’opera, con collocazioni temporali dubbie e riviste una domanda dopo l’altra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierina, la tresca dei misteri. Dal ciondolo regalato ai sospetti di Manuela: "E se fosse stato Louis?" Approfondimenti su Pierina Paganelli Loris sull’omicidio di Pierina: “Potrebbe esser stato Louis, Manuela mi disse di mentire” Delitto Pierina, la versione di Manuela. Il triangolo della rabbia tra sospetti e crepe Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pierina Paganelli Pierina, la rabbia dei figli: Valeria denunciata dai Saponi per i commenti offensivi sui socialIl giallo di Pierina esce ancora dall’aula. Quella della Corte d’Assise di Rimini dove dopo due anni dall’assassinio della Paganelli si è infine aperto un procedimento per omicidio che vede come unico ... ilrestodelcarlino.it “Mambo Kids” è un cortometraggio inedito di Emanuele Tresca, giovane casertano, girato interamente tra le strade e i punti più nascosti delle frazioni di Caserta. Originato dal vissuto del regista, la storia prende forma su sfondi bucolici e insenature nella piet - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.