Turismo rigenerativo il Museo diffuso dei 5 Sensi selezionato come best practice

Il Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, gestito dalla cooperativa “Identità e Bellezza”, è stato scelto dalla European Travel Commission come esempio di turismo rigenerativo. Questa riconoscimento evidenzia l’approccio sostenibile e innovativo adottato, che valorizza il patrimonio culturale e naturale del territorio. Il museo rappresenterà l’Italia alla mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”, in programma dal 26 ottobre.

Il progetto di Sciacca è stato selezionato nella categoria People (“Tourism in Europe can lift up communities”) come esempio di governance e innovazione sociale. Il riconoscimento valorizza un turismo che rigenera la comunità, rafforza cultura e inclusione, crea opportunità per i residenti e promuove esperienze partecipate, sostenute da laboratori di imprenditorialità e collaborazione intergenerazionale. La selezione segna un passaggio importante per Sciacca, che entra in una dimensione europea come esempio concreto di turismo rigenerativo guidato dalle comunità. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

