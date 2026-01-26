Turismo rigenerativo il Museo diffuso dei 5 Sensi selezionato come best practice

Il Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, gestito dalla cooperativa “Identità e Bellezza”, è stato scelto dalla European Travel Commission come esempio di turismo rigenerativo. Questa riconoscimento evidenzia l’approccio sostenibile e innovativo adottato, che valorizza il patrimonio culturale e naturale del territorio. Il museo rappresenterà l’Italia alla mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”, in programma dal 26 ottobre.

Il progetto di Sciacca è stato selezionato nella categoria People (“Tourism in Europe can lift up communities”) come esempio di governance e innovazione sociale. Il riconoscimento valorizza un turismo che rigenera la comunità, rafforza cultura e inclusione, crea opportunità per i residenti e promuove esperienze partecipate, sostenute da laboratori di imprenditorialità e collaborazione intergenerazionale. La selezione segna un passaggio importante per Sciacca, che entra in una dimensione europea come esempio concreto di turismo rigenerativo guidato dalle comunità. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Museo Diffuso dei 5 Sensi, ecco il nuovo consiglio di amministrazione: tutti i nomiIl Museo Diffuso dei 5 Sensi annuncia la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, segnando un passaggio di consolidamento e continuità.

Leggi anche: A Trento continua la XXVI edizione della BITM: focus su turismo montano, sostenibile e rigenerativo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cos’è il turismo rigenerativoIl turismo sostenibile è un trend ed è sicuramente qualcosa di positivo: si viaggia provando a ridurre l’impatto ambientale e culturale. Ma si può fare qualcosa di più grazie al turismo rigenerativo ... siviaggia.it

Il turismo rigenerativo: cos’è e perché fa bene ad ambiente e comunità localiOltre a essere un impegno personale, il turismo rigenerativo deve coinvolgere anche la collettività. Servono politiche pubbliche adeguate, investimenti mirati, regolamentazioni capaci di orientare il ... repubblica.it

L’Albergo Diffuso come modello di turismo rigenerativo: il caso del Relais del Maro sulla stampa tedesca Il modello dell’Albergo Diffuso continua a varcare i confini nazionali, confermandosi non solo come una forma di ospitalità sostenibile, ma come una vera facebook