Questa mattina a Bagnolo, nella zona industriale di San Tomaso, un operaio di 55 anni è stato coinvolto in un incidente che gli ha provocato ustioni gravi a causa di acqua bollente. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Un operaio di 55 anni è rimasto ustionato da acqua bollente stamattina a Bagnolo, nella zona industriale di San Tomaso. L’infortunato, residente a Novellara, è stato soccorso dai colleghi e trasferito d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma. L’incidente si è verificato poco prima delle sette presso la ditta Dgp in via Rabitti, specializzata nella lavorazione dei lamiere. La nebbia fitta ha impedito l’intervento dell’elisoccorso, costringendo a usare solo l’ambulanza della Croce Rossa locale e l’automedica della Bassa per il trasporto. Soccorso difficile tra nebbia e urgenza medica. La mattina del 9 marzo 2026 ha iniziato con un drammatico evento sul lavoro che ha mobilitato tutti i servizi di emergenza disponibili nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ustioni gravi: operaio ferito da acqua bollente a Bagnolo

