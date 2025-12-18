Strage di Ustica, si torna in aula. I familiari delle vittime chiedono nuovi esami sul relitto del Dc9.

La questione della strage di Ustica riapre il dibattito pubblico, con i familiari delle vittime che insistono su nuovi esami sul relitto del DC9. Dopo le richieste di archiviazione, il giudice Livio Sabatini si troverà a valutare due tesi contrapposte, aprendo nuovamente una delle pagine più dolorose e complesse della nostra storia recente.

La strage di Ustica torna in aula, con due tesi opposte sviluppate in altrettanti fascicoli su cui il giudice Livio Sabatini dovrà esprimersi dopo le richieste di archiviazione formulate dalla Procura di Roma. Domani si terrà la seconda udienza nella capitale e il gip, che a novembre ha disposto l’individuazione di tutte le parti offese mediante l’acquisizione dell’elenco completo presente al Viminale, si esprimerà anche sulla richiesta di chiamare nel procedimento come parte offesa la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sbrigate queste formalità, si entrerà nel vivo e si affronteranno nel merito le due richieste di archiviazione ora riunificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

