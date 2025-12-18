Strage di Ustica si torna in aula I familiari delle vittime chiedono nuovi esami sul relitto del Dc9
La questione della strage di Ustica riapre il dibattito pubblico, con i familiari delle vittime che insistono su nuovi esami sul relitto del DC9. Dopo le richieste di archiviazione, il giudice Livio Sabatini si troverà a valutare due tesi contrapposte, aprendo nuovamente una delle pagine più dolorose e complesse della nostra storia recente.
La strage di Ustica torna in aula, con due tesi opposte sviluppate in altrettanti fascicoli su cui il giudice Livio Sabatini dovrà esprimersi dopo le richieste di archiviazione formulate dalla Procura di Roma. Domani si terrà la seconda udienza nella capitale e il gip, che a novembre ha disposto l’individuazione di tutte le parti offese mediante l’acquisizione dell’elenco completo presente al Viminale, si esprimerà anche sulla richiesta di chiamare nel procedimento come parte offesa la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sbrigate queste formalità, si entrerà nel vivo e si affronteranno nel merito le due richieste di archiviazione ora riunificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Non archiviare le indagini sulla strage di Ustica, nelle carte elementi nuovi”: l’appello dei familiari delle vittime
Leggi anche: Strage di Castel d’Azzano, i familiari chiedono chiarezza: «Capire cosa non ha funzionato nel blitz»
Strage di Ustica, si torna in aula. I familiari delle vittime chiedono nuovi esami sul relitto del Dc9.
Strage di Ustica, si torna in aula. I familiari delle vittime chiedono nuovi esami sul relitto del Dc9 - L’associazione guidata da Daria Bonfietti: "Fu un missile, non una quasi collisione". ilrestodelcarlino.it
Strage di Ustica, i parenti a piazzale Clodio: 'Non archiviate' - "C'è l'obbligo di continuare le indagini" sulla strage di Ustica che nel 1980 causò 81 morti. ansa.it
Strage Ustica, udienza su archiviazione slitta a 19/12. Parenti vittime: "Andare avanti" - Slitta la decisione sulla richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, ... tg24.sky.it
Strage di Bologna, Mattarella deposita corona di fiori in stazione in memoria delle vittime
Presentazione libro a cura di Anpi Ozzano in occasione del 45° Anniversario della strage di Ustica 10 dicembre 2025 alle ore 20.30 in Sala Raparelli (Via degli orti 16/A-Ozzano) Presentazione del libro "Ustica ultimo volo" Info - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.