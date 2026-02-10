Epstein file nuovi elementi sull’ex principe Andrea
L’ex principe Andrea torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di nuovi documenti che lo collegano ancora a Jeffrey Epstein. Sono emersi dettagli che rafforzano i sospetti e riaccendono l’attenzione sulla sua posizione in questa vicenda.
Nuovi contatti venuti alla luce anche dopo la prima condanna di Epstein tra l’ex principe Andrea e il criminale statunitense, elementi che hanno spinto la polizia britannica a valutare il contenuto dei file Sono emersi elementi negli Epstein file che legano nuovamente l’ex principe Andrea a Jeffrey Epstein, il pedofilo statunitense morto suicida nel 2019. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Telegraph, il fratello di re Carlo III ha proseguito i contatti con Epstein anche durante i 5 anni successivi alla sua prima condanna nel 2008. Il motivo di tali rapporti risalirebbe al progetto dei due di aprire a Pechino una società di consulenza, mentre il reale ricopriva la carica di rappresentante commerciale del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
