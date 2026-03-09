Urne anticipate esposto di 118 cittadini sui tempi delle dimissioni di Basile | chiesti chiarimenti a Regione e prefettura

Un gruppo di 118 cittadini ha presentato un esposto alla Regione Siciliana e alla prefettura di Messina, chiedendo chiarimenti sui tempi delle dimissioni di Basile. I cittadini vogliono sapere se il Comune di Messina potrà partecipare alle elezioni amministrative previste per la primavera del 2026. La richiesta riguarda specificamente la possibilità di regolare partecipazione alle urne anticipate.

Un gruppo di cittadini chiede alla Regione Siciliana di chiarire se il Comune di Messina possa partecipare regolarmente alla tornata elettorale amministrativa della primavera 2026. La richiesta è contenuta in una lettera inviata all’Assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Prefettura con cui l’associazione civica sollecita un chiarimento interpretativo sulle dimissioni del sindaco Federico Basile e sui loro effetti giuridici. Nel testo i firmatari spiegano che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire la correttezza del procedimento elettorale. “Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili ed efficaci decorsi venti giorni dalla loro presentazione”, si legge nella nota, richiamando l’articolo 53 del Testo unico degli enti locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

