Basile annuncia sabato le sue decisioni | Messina in attesa di chiarimenti sulle dimissioni

Sabato, alle dieci del mattino, il sindaco di Messina, Federico Basile, salirà in conferenza stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. L’obiettivo è chiarire le sue recenti dimissioni, dopo settimane di voci, smentite e spiegazioni incomplete. La città aspetta con attenzione, pronta a capire cosa succederà nei prossimi giorni.

Le settimane di indiscrezioni, smentite e mezze conferme stanno per arrivare a un punto cruciale. Sabato 7 febbraio, alle ore 10, il sindaco di Messina Federico Basile incontrerà la stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca per rivolgere comunicazioni ufficiali alla città. La nota diffusa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Federico Basile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federico Basile

Argomenti discussi: Cateno De Luca: Dimissioni del sindaco Basile? Diremo tutto sabato; Dimissioni di Basile attese per sabato, parte la fase decisiva; Dal traditore Germanà alle elezioni, De Luca all'attacco: Lui è stato un errore che non rifarò; Messina, le manovre e i rebus da risolvere per trovare gli sfidanti al Basile-bis.

Messina, entro sabato la decisione sulle dimissioni di Basile: tutte le scadenze e la data delle elezioni anticipateSiamo nella settimana decisiva per quanto riguarda le dimissioni da sindaco di Messina, Federico Basile. La scelta sembra già fatta con Cateno De Luca che annuncerà il passo indietro il prossimo sabat ... strettoweb.com

Voto anticipato o no a Messina? Sindaco potrebbe sciogliere dilemma sabato(ANSA) - MESSINA, 04 FEB - Dimissioni per andare al voto anticipato in primavera o proseguire fino alla scadenza naturale del mandato fino al 2027? E' il dilemma che da molte settimane anima il dibatt ... msn.com

Messina. Torrente Annunziata, via ai lavori di messa in sicurezza da 4 milioni Il sindaco Federico Basile annuncia l'avvio dei lavori finanziati con i fondi PN Metro Plus... facebook