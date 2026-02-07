Il sindaco Basile annuncia le sue dimissioni anticipate Messina verso le urne a maggio

Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Messina. La decisione arriva inaspettata e apre subito la strada alle elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 6 e 7 giugno. La cittadinanza dovrà prepararsi a un cambio di leadership nei prossimi mesi.

Il primo cittadino lascia la guida del Comune un anno prima della scadenza naturale, aprendo la strada a elezioni anticipate e definendo strategie politiche per consolidare l'amministrazione della città Federico Basile, sindaco di Messina, ha ufficialmente comunicato oggi a Palazzo Zanca le sue dimissioni anticipate, aprendo la strada a elezioni comunali già fissate per il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 6 e 7 giugno. Una decisione attesa, ma non meno significativa, che segna la fine anticipata del suo mandato e proietta la città in una fase di alta tensione politica. In giacca blu, camicia bianca e cravatta blu, come ormai da abitudine, Basile ha parlato davanti a una sala piena di consiglieri, amministratori e rappresentanti delle partecipate, con i canali social che hanno trasmesso l’intervento in diretta.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sabato, alle dieci del mattino, il sindaco di Messina, Federico Basile, salirà in conferenza stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Messina si avvicina a un punto di svolta.

