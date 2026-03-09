Urina e si masturba nella fontana a due passi dalla chiesa

Una persona è stata sorpresa mentre urinava e si masturbava nella fontana pubblica di via Anfiteatro, a Santa Maria Capua Vetere, a poca distanza dalla Chiesa di Sant’ Erasmo. L’episodio è avvenuto durante il giorno, mentre l’uomo si trovava in quell’area pubblica. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un uomo dell'Est Europa ha dato luogoad atti osceni in via Anfiteatro. E'stato bloccato dal lottatore Guglielmo Gicco E'stato sorpreso mente stava urinando e masturbando in pieno giorno nella fontana pubblica a due passi dalla Chiesa di Sant' Erasmo in via Anfiteatro a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo, un ‘disagiato’ dell'Est Europa è stato avvistato e rimproverato dal lottatore Guglielmo Cicco. L'atleta a bordo della sua bici, ha intimato di smetterla e di assumere un comportamento civile. L'intervento dell'atleta è stato provvidenziale. L'uomo si è poi allontanato. Restano i dubbi sulla sicurezza urbana e le lamentele dei cittadini: “Siamo nella più completa anarchia”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Crolla il basolato, auto incastrata nella voragine a due passi dalla Diocesi

Porte aperte a Villa Spina: visite guidate nella dimora a due passi dalla Palazzina CineseCon Terradamare, sarà possibile visitare dallo scenografico e sinuoso scalone a doppia rampa al piano nobile, fino al romantico giardino, tra resti...