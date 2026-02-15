Crolla il basolato auto incastrata nella voragine a due passi dalla Diocesi

Nella notte, un tratto di via San Paolo a Aversa si è improvvisamente sgretolato, provocando il crollo del basolato e intrappolando un’auto in una voragine. La strada si è aperta senza preavviso, lasciando i residenti smarriti e le forze dell’ordine sul posto per gestire la situazione.

Il cedimento della pavimentazione in via San Paolo ad Aversa. Intervento del carro attrezzi e area transennata Paura nella notte in via San Paolo, nel cuore di Aversa, a pochi metri dall'Episcopio della Diocesi di Aversa. Le piogge intense e persistenti che hanno interessato la città per l'intera giornata di sabato hanno provocato il cedimento della pavimentazione in basalto, aprendo improvvisamente una voragine sull'asse stradale. Il crollo si è verificato in piena notte, cogliendo di sorpresa residenti e automobilisti. La buca, di dimensioni significative, ha reso immediatamente pericoloso il transito veicolare e pedonale.