Uova di Pasqua richiamate dal Ministero della Salute | scatta il ritiro nei supermercati
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcune uova di Pasqua distribuite nei supermercati. Il provvedimento riguarda prodotti della storica pasticceria Marchesi di Milano, che sono stati sottoposti a richiamo. La comunicazione è rivolta ai consumatori, che vengono invitati a verificare la presenza di questi prodotti sugli scaffali. Nessun dettaglio su eventuali rischi o motivazioni del richiamo.
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso rivolto ai consumatori riguardante alcune uova di Pasqua prodotte dalla storica pasticceria Marchesi di Milano. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli frammenti metallici all’interno di alcuni lotti di produzione. La segnalazione riguarda diversi prodotti distribuiti nei punti vendita e tramite ordini online. Il richiamo interessa varie tipologie di uova al cioccolato fondente, con pesi compresi tra 100 e 800 grammi, oltre ad altre due specifiche referenze: I lotti interessati sono compresi tra L1260209 e L1260303. Il termine minimo di conservazione indicato sulle confezioni è fissato al 9 aprile 2026 e al 9 maggio 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
