Giorgio Manetti ha lanciato un appello a Gemma Galgani su un programma televisivo, chiedendole di riprovarci e dichiarando di aver cambiato idea riguardo alla loro relazione. La richiesta è arrivata in diretta, suscitando sorpresa tra i presenti. Da tempo i due sono protagonisti di discussioni e speculazioni, ma questa volta Manetti si è rivolto pubblicamente a Gemma con un messaggio diretto.

Giorgio Manetti torna a far parlare di sé con un appello inaspettato a Gemma Galgani: "Ho cambiato idea, riproviamoci." Tutto quello che sappiamo sulla possibile reunion più attesa del Trono Over. Ci sono storie che sembrano chiuse per sempre, archiviate tra i ricordi e i rimpianti. E poi c'è la storia di Giorgio Manetti e Gemma Galgani, una delle coppie più iconiche nella storia di Uomini e Donne, che improvvisamente torna a fare rumore. A distanza di oltre dieci anni dal loro primo incontro nel dating show di Maria De Filippi, il celebre "Gabbiano" avrebbe lanciato un appello clamoroso alla dama torinese: tornare insieme. Una notizia che ha già fatto il giro del web e riacceso la passione dei fan del Trono Over. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: l’appello clamoroso che ha scosso Uomini e Donne

Giorgio Manetti invita Gemma Galgani a lasciare Uomini e Donne: “Ti aspetto fuori dallo studio”Giorgio Manetti rilascia un'intervista e a sorpresa rivela di volerci riprovare con Gemma Galgani.

Giorgio Manetti spiazza tutti: ‘Gemma Galgani, torna con me… ‘Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne, è una di queste.

Una raccolta di contenuti su Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti esclusivo: Vorrei riprovarci con Gemma GalganiGiorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani: Vorrei riprovarci Clamorosa dichiarazione di Giorgio Manetti, storico ex protagonista di Uomini ... tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, Giorgio Manetti si rifa sotto con Gemma: Torna con meGiorgio Manetti pronto a riprendersi la dama di Uomini e Donne I protagonisti del ... msn.com