Giorgio Manetti invita Gemma Galgani a lasciare Uomini e Donne | Vorrei tornare con lei

Giorgio Manetti ha fatto una proposta a Gemma Galgani durante la registrazione di Uomini e Donne, invitandola a lasciare il programma e a considerare un possibile ritorno insieme al di fuori dello studio. Ha espresso il desiderio di riprendere una relazione con lei se fosse disposta a lasciar perdere il trono. La conversazione si è svolta davanti alle telecamere, suscitando attenzione tra i presenti.

"Se Gemma fosse disposta a lasciare il trono e provare fuori dallo studio, io non direi di no" afferma Giorgio Manetti, invitando Gemma Galgani ad abbandonare Uomini e Donne per riprovarci con lei Sono passati 10 anni dal mancato lieto fine tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La coppia era stata tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi. Tra alti e bassi c’era stato un rifiuto: il 4 settembre del 2015 la Dama aveva scelto di non lasciare lo studio con il corteggiatore perchè non si sentiva abbastanza amata. Ma oggi potrebbe esserci un cambio di rotta, poichè Giorgio, nel corso di un’intervista alle pagine di Eva3000, ha detto di essere pronto a rimettersi in gioco con Gemma, tanto da invitarla a lasciare Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

