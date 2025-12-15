Uomini e Donne Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni | la reazione di Martina Cardamone

Durante la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua decisione, scegliendo Nicole Belloni. L’episodio è stato caratterizzato da momenti intensi, tra un ballo con Gemma, una lettera e petali rossi, che hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Martina Cardamone.

La scelta durante la registrazione del 15 dicembre: il ballo con Gemma, la lettera e i petali rossi. Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre, il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Nicole Belloni, influencer milanese classe 1998. Nicole era arrivata al cosiddetto redde rationem con la modelle battipagliese (residente a Campagna) Martina Cardamone, superando la fase di incertezza e convincendo definitivamente Flavio, che ha scelto di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni Martina non è parsa sorpresa dalla decisione del tronista ma, nonostante ciò, non ha nascosto la sua delusione prima di lasciare lo studio. Notizieaudaci.it

