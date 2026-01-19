Chi è Nicole Belloni la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Nicole Belloni è una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori nel corso del programma, culminando con la sua partecipazione alle ultime esterne. Il 19 gennaio 2026 si concluderà il percorso di Flavio, che sceglierà tra Nicole e Martina Cardamone. Questa puntata rappresenta un momento importante per le rispettive protagoniste del trono classico.

Oggi 19 gennaio 2026 vedremo finalemte la scelta di Flavio Ubirti: vedremo le ultime esterne con Martina Cardamone e Nicole Belloni. Alla fine, il Tronista toscano sceglierà Nicole, nonostante inizialmente si sentisse preso più da Martina. Altro trono, altri colpi di scena: Sara Gaudenzi entrerà in studio e finirà per litigare con tutti. La Tronista avrà una forte discussione con Jakub Bakkour che dice chiaramente che se la Scelta fosse avvenuta quel giorno lui avrebbe detto di no. Incerto il destino del suo trono dato che le anticipazioni rivelano che Jakub deciderà di non tornare più in studio e anche Marco Venselli si eliminerà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti: gesto social di lei dopo la scelta

Nicole Belloni e Flavio Ubirti, protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro dell’attenzione anche prima della messa in onda della loro scelta. Recentemente, Nicole ha condiviso un gesto sui social che ha attirato l’interesse dei follower, alimentando curiosità sulla loro relazione. La coppia, già molto discussa, continua a suscitare interesse, lasciando in sospeso le aspettative del pubblico per l’appuntamento televisivo.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le cose

Dopo la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta, optando per Nicole Belloni. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli ufficiali su come stiano proseguendo le loro relazioni o eventuali sviluppi successivi.

