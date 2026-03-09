Uomini e Donne delicata situazione tra Marcello e Giada | lui svela perchè si erano lasciati

Uomini e Donne torna a parlare di Marcello Messina e Giada Rizzi, una coppia del Trono Over. Dopo aver trascorso del tempo lontano dalle telecamere, Marcello ha spiegato i motivi che li hanno portati a lasciarsi. La loro relazione, ora al centro dell’attenzione, si è conclusa dopo un periodo di distanza e discussioni. La puntata dedicata alla vicenda ha attirato l’interesse dei fan del programma.

Uomini e Donne riporta sotto i riflettori Marcello Messina e Giada Rizzi, una coppia nata nel Trono Over e messa alla prova lontano dalle telecamere. Dopo l'uscita dal programma, i due si sono scontrati con scelte importanti e con la fatica di incastrare vite già piene. A un certo punto hanno preso una decisione dolorosa, ma utile a capire cosa provavano davvero. Oggi, in un'intervista, Marcello racconta come stanno le cose e quali nodi hanno pesato di più. Incidente stradale per un ex tronista di U&D Marcello Messina e Giada Rizzi: da U&D alla vita vera. Per diverso tempo Marcello Messina è stato tra i volti più presenti del Trono Over di Uomini e Donne.

Leggi anche: Uomini e donne, Giada e Marcello sono ancora insieme: "L'amore si rialza e sceglie di restare"

