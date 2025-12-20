Uomini e Donne situazione delicata tra Sossio e Ursula | parla l’ex dama

La diatriba tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta non si spegne e torna a infiammare i social. L’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle accuse circolate nelle ultime ore: non avrebbe mai ostacolato il rapporto tra la figlia Bianca e il padre. Con toni fermi ma misurati, Ursula ha spiegato perché ha deciso di parlare adesso, chiarendo tempi, inviti e comunicazioni per gli impegni scolastici e gli eventi della bambina. Al centro del suo messaggio, una priorità ribadita più volte: il benessere di Bianca. Quando torna U&D nel 2026 Uomini e Donne news: la frattura tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

