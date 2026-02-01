Uomini e donne Giada e Marcello sono ancora insieme | L' amore si rialza e sceglie di restare

Marcello e Giada sono ancora insieme. Dopo settimane di silenzio sui social, i due sono tornati a mostrarsi insieme, rompendo le voci di crisi. Entrambi hanno deciso di confermare che il loro amore si è rialzato e che vogliono continuare a stare insieme. La coppia, tra le più seguite del Trono over, aveva fatto preoccupare i fan, ma ora sembra che abbiano superato il momento difficile.

L'ex cavaliere condivide uno scatto di coppia sui social a smentita delle voci che erano circolate nell'ultimo periodo in merito ad una presunta rottura della coppia nata nel Trono over Un'ipotesi che ha fatto molto rumore in rete e che aveva portato a mettere in discussione il reale interesse tra i due. A rompere il silenzio è stato l'ex cavaliere che nelle scorse ore ha condiviso un post che di fatto smentisce la crisi: "Altalenante, imperfetto, a volte stanco - scrive Marcello Messina sui social - ci siamo persi, ritrovati, sbagliati.

Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio 2026: Cristiana fa la sua sceltaUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 30 gennaio 2026: Cristiana Anania fa la sua scelta tra Ernesto e Federico. mondotv24.it

Uomini e Donne, Giada Rizzi parla del ritorno di fiamma con Marcello Messina: Stiamo provando ad incastrare le coseGiada Rizzi parla del ritorno di fiamma con Marcello Messina poi commenta le accuse di chi crede stiano facendo di tutto per tornare a Uomini e Donne. Sono ufficialmente tornati insieme Giada Rizzi e ... comingsoon.it

