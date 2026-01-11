Napoleone e intelligenza artificiale L’Università della terza età riparte

L’Università della terza età riprende le attività con l’inizio del secondo semestre del suo 26° anno di insegnamento. Tra i nuovi corsi, si approfondiranno temi come Napoleone e l’intelligenza artificiale, offrendo agli iscritti un’occasione di apprendimento e confronto su argomenti storici e tecnologici. L’iniziativa continua a promuovere la formazione e il sociale, coinvolgendo adulti e anziani in percorsi di crescita culturale.

Al via il secondo semestre dell’anno accademico dell’ Università della terza età, che ha tagliato il traguardo del 26esimo anno di attività. A partire da martedì 20 gennaio si susseguiranno corsi e otto conferenze di grande attualità e interesse generale aperte a tutti i cittadini. Temi che verranno trattati per tutti: astronomia, dalla parte dei consumatori, educazione economica ed economia pratica per cittadini economicamente consapevoli. E ancora l’assicurazione, gioie e dolori, le meraviglie dello stile Liberty, l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, fino a patente a punti e Terza età: declino o saggezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

