Un' isola che è un palco grande successo per lo spettacolo della compagnia Clan H

Ottimo riscontro per lo spettacolo "Isola. Altrove, naufragi, approdi", scritto da Salvatore Mazza. Adattamento e regia di Lucio Mazza Ottimo riscontro per l’originale spettacolo “Isola. Altrove, naufragi, approdi”, scritto da Salvatore Mazza con l’adattamento e la regia di Lucio Mazza al Teatro Partenio di Avellino. Il colore, la voce, il suono del mare: sono stati lo sfondo per uomini e donne della terraferma di uno spettacolo insolito ed esotico in cui, tra ironia e poesia, un palco diviene isola, un legno sabbia, un orizzonte lontano un mondo vicino. Naufragano certezze e maschere sociali, tra la leggerezza del cuore e l'inquietudine del pensiero; cambiano regole e aspettative; sopravvivono volontà, abilità, strategie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

