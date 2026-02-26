Inaugurato il centro servizi con farmacia a Trivignano

A Trivignano è stato aperto un nuovo centro servizi, includendo anche una farmacia, all’interno dell’edificio che un tempo ospitava la scuola di via Castellana. L’intervento ha trasformato il vecchio stabile in uno spazio dedicato alle esigenze della comunità, offrendo vari servizi utili ai residenti. L’inaugurazione si è svolta senza particolari eventi e rappresenta un passo importante per il territorio.

L'ex scuola dismessa di via Castellana a Trivignano è diventata un centro comunale dedicato ai servizi alla persona. Stamattina è stata inaugurata anche la nuova farmacia Ames (società in house del Comune di Venezia), già operativa da qualche settimana, al termine di un intervento costato oltre 2 milioni di euro: il precedente edificio è stato demolito e il nuovo stabile è stato ricostruito su un unico piano di 547 metri quadrati. All'interno della struttura, oltre alla farmacia, sono già aperti due studi medici che condividono lo stesso ambulatorio, e altri due locali potranno ospitare un punto prelievo e medici specialistici: è già aperto un bando comunale che permetterà di completare l'offerta e rafforzare il “polo” di servizi integrati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

