Le lezioni fondamentali dell’Ucraina per la resilienza energetica globale

Nel gennaio 2026, la guerra in Ucraina ha messo sotto pressione il sistema energetico del paese, costringendolo a trovare soluzioni rapide per mantenere l’approvvigionamento. Questa crisi ha portato a un aumento delle energie rinnovabili e a investimenti innovativi nelle infrastrutture locali. Le autorità ucraine hanno adottato misure concrete per ridurre la dipendenza da fonti esterne e garantire la stabilità energetica, anche in condizioni di conflitto.

Ucraina, la Resilienza Energetica come Modello Globale: Le Lezioni da un Conflitto. La guerra in Ucraina, iniziata nel gennaio 2026, ha trasformato il paese in un banco di prova forzato per la resilienza energetica. Gli attacchi mirati alle infrastrutture ucraine da parte delle forze russe hanno rivelato vulnerabilità diffuse, ma anche innescato una rapida evoluzione di strategie e tecnologie che potrebbero ridefinire la sicurezza energetica a livello globale. L'analisi dell'International Energy Agency (IEA) individua dieci elementi chiave emersi da questa crisi, offrendo spunti cruciali per prepararsi a eventi estremi, dalle calamità naturali alle minacce geopolitiche.