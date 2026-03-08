Friuli capitale della resilienza | l’Unesco rinnova la cattedra dell’Università di Udine

L’Università di Udine ha visto rinnovato il mandato della sua Cattedra Unesco in “Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza” per altri quattro anni. Questa è l’unica cattedra al mondo dedicata a questo argomento e il rinnovo è stato annunciato di recente. La decisione riguarda la sede di Udine, che diventa di nuovo centro di attenzione internazionale in questo campo.

È stato rinnovato per i prossimi quattro anni il mandato della Cattedra Unesco in “Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza” dell’Università di Udine, l’unica al mondo dedicata a questo tema. Il riconoscimento conferma il ruolo dell’Ateneo friulano come centro di ricerca internazionale d’eccellenza nel campo della resilienza e della gestione dei rischi. Istituita nel 2018 e fondata dal professor Stefano Grimaz, la Cattedra promuove un approccio scientifico innovativo che supera la gestione emergenziale tradizionale, basandosi sulla governance adattiva alle crisi e integrando diverse prospettive disciplinari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Università di Udine, la scommessa sul futuro del Friuli: numeri in crescita e nuovi modelli di studioIn un Paese che invecchia e perde studenti, l’Università di Udine prova a invertire la rotta e a trasformare una fase complessa in un’opportunità,... Leggi anche: 'Dai margini al futuro', l'evento conclusivo della Summer School della cattedra Unesco Aggiornamenti e contenuti dedicati a Friuli capitale della resilienza.... Discussioni sull' argomento Il Friuli si conferma capitale della resilienza, rinnovato il mandato alla Cattedra Unesco dell’Università di Udine; A Gemona del Friuli nasce UNIUD RESILHub. Università di Udine, rinnovo della Cattedra Unesco: eccellenza mondiale nella sicurezza intersettorialeUdine rinnova la Cattedra Unesco in sicurezza intersettoriale, centro mondiale di ricerca e formazione per la resilienza e la gestione dei disastri. nordest24.it Friuli Venezia Giulia, Rosolen A Udine offerto agli studenti un sistema d’eccellenzaLo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, intervenendo oggi all'inaugurazione dello Student Day dell'Università degli Stu ... msn.com Università degli Studi di Udine - facebook.com facebook Buon 48° compleanno, Uniud! Istituita il 6 marzo 1978 con il decreto n.102 del Presidente della Repubblica, l'Università di Udine, unica in Italia a essere nata per volontà popolare, compie oggi 48 anni. La storia completa qui uniud.it/it/ateneo-uniu… x.com