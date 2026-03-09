A Milano, Unbarrier è un progetto che mira a rimuovere le barriere fisiche e digitali presenti in bar, ristoranti e locali pubblici. L’iniziativa si propone di rendere questi spazi accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro esigenze. Si tratta di un intervento concreto che coinvolge diverse attività commerciali della città.

Unbarrier è il nome dell’iniziativa lanciata a Milano per trasformare bar, ristoranti e locali in spazi realmente accessibili. Il progetto, curato da Yam112003 e Just People con il patrocinio del Comune di Milano e di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, punta a eliminare le barriere architettoniche non solo fisiche ma anche culturali, offrendo strumenti concreti come rampe mobili e QR code in braille. La necessità di tale intervento emerge dai dati europei che indicano che oltre il 27% della popolazione vive con una disabilità, rendendo l’accesso ai luoghi di socialità una priorità assoluta. In un momento storico come quello delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’inclusione diventa un imperativo strategico per il settore dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unbarrier: Milano elimina barriere fisiche e digitali

