Eliminare barriere architettoniche nell' edilizia popolare | 10 milioni di euro per interventi con Arca
Regione Puglia e Arca Puglia insieme a favore dell'accessibilità, grazie a un finanziamento da 10 milioni di euro che permetterà di riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblico. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità ambientale, riqualificare gli alloggi e sviluppare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Lavori per abbattere le barriere architettoniche, il Comune investe 100 mila euro per otto interventi
Leggi anche: Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp
Giunta: presentato il programma di manutenzione di strade e marciapiedi per il biennio 2026–2027; Montascale per disabili: la chiave per l’autonomia domestica nel 2025; Via le barriere architettoniche; Scoppia il caso barriere architettoniche: perché il condominio deve intervenire immediatamente.
Via le barriere architettoniche - Potrebbe essere prorogata per tutto il 2026 la detrazione del 75% per gli interventi destinati a eliminare le barriere architettoniche. lanazione.it
Disabili. Palagiano (Idv): Governo ripristini fondo per eliminare barriere architettoniche - Il leader dell’Idv, Di Pietro e il capogruppo in Commissione Affari Sociali, Camera, Palagiano chiedono in un'interrogazione ai ministri Passera e Fornero di “reperire le risorse per rifinanziare il ... quotidianosanita.it
Campobasso, al via i lavori per eliminare le barriere architettoniche in città - Il Comune di Campobasso avvierà nelle prossime settimane il primo pacchetto di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani, per rendere la città più accessibile e ... rainews.it
Lavori barriere architettoniche: serve il permesso del condominio Scopri quando puoi eliminare le barriere architettoniche in condominio, anche senza... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.