Shih Ching Tsou | un sorprendente esordio alla regia

Il 22 dicembre esce un film sorprendente, che ti coccola dal primo all’ultimo minuto: La mia famiglia a Taipei. Un film girato interamente con l’Iphone, che so che farà storcere il naso, ma se vi fiderete di me e continuerete a leggere, cambierete idea e capirete il motivo. La mia famiglia a Taipei segna l’esordio alla regia di Shih Ching Tsou, un debutto che appare fin da subito sorprendentemente maturo, consapevole e profondamente personale. Scritto e diretto dalla regista taiwanese, il film è prodotto e co-sceneggiato da Sean Baker, con il quale Tsou aveva già collaborato in precedenza. Una collaborazione che si avverte, ma che non schiaccia mai l’identità dell’autrice, al contrario, ne amplifica la voce, lasciandole spazio e libertà espressiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

