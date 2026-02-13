Dopo la mezzanotte, il regista emergente Marco Ricci ha presentato il suo primo film, un omaggio nostalgico a un classico perduto, nel cuore di Roma. La proiezione, organizzata in un piccolo cinema di quartiere, è nata dall’idea di rivivere le emozioni di un film che ha segnato l’autore, ormai scomparso da decenni, ma rimasto vivo nelle sue note e nelle sue immagini. Ricci ha deciso di mettere in scena questa storia per onorare la memoria di un’opera che nessuno ha mai potuto vedere, ma che lui ha sentito come propria. La scena, illuminata da luci soffuse, si distingue per

Quando l’amore per il cinema, e per certo cinema in particolare, si intreccia con l’esigenza di raccontarsi, quello che viene fuori è qualcosa di speciale. Le radici del corto Dopo la mezzanotte ( qui, il trailer ), per la sceneggiatura e la regia di Carlo Salini, affondano in un lungometraggio dal destino infausto. London After Midnight, ultima collaborazione tra il regista Tod Browning e l’attore Lon Chaney, è un film perduto, probabilmente andato distrutto durante un incendio in un deposito della MGM nel 1965. L’impossibilità di fruire di quest’opera è stata la scintilla che ha portato Carlo Salini a reinterpretarne la storia secondo una prospettiva tutta personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo la mezzanotte: un ispiratissimo esordio alla regia dedicato al ricordo di un film perduto

