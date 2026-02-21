Marina Barontini a tu per tu con l’erosione | Quanto visto in spiaggia mi ha impressionato

L’erosione del litorale di Ronchi ha colpito l’assessore regionale all’ambiente David Barontini, che ha visitato il tratto di spiaggia vicino alla foce del Magliano. Durante il sopralluogo, ha osservato con attenzione le aree sconvolte dai lavori di ampliamento e ha commentato: «Ciò che ho visto oggi mi ha lasciato senza parole». Barontini si è poi confrontato con operatori e cittadini presso Villa Cuturi, evidenziando le criticità di questa situazione.

Marina di Massa, 21 febbraio 2026 – «Quello che ho visto oggi in spiaggia mi ha impressionato ». Ha esordito così l’assessore regionale all’ambiente David Barontini dopo il sopralluogo nel tratto di litorale di Ronchi, in prossimità della foce del Magliano, appena arrivato a Villa Cuturi per un incontro con gli operatori e i cittadini massesi. «Conosco le problematiche legate alla forza del mare, perché ho vissuto più di 25 anni a Marina di Pisa. Fenomeni che con i cambiamenti climatici si sono sicuramente amplificati. Combattere contro madre natura è complicato, ma con la nuova normativa abbiamo la possibilità di massimizzare quello che abbiamo, facendo un salto di qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it

