Non ci sono dubbi. “Il nome della Rosa“ di Francesco Filidei, opera ispirata al best-seller di Umberto Eco, è la maggiore composizione contemporanea di quest’anno (e non solo) libretto dello stesso compositore e Stefano Busellato. Un debutto alla Scala con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Ingo Metzmacher, cinque rappresentazioni che hanno registrato tutto esaurito, un grande successo di pubblico e di critica internazionale. L’opera è stata co-commissionata e co-prodotta dal Teatro alla Scala e dall’Opéra de Paris dove sarà rappresentata nel 2028. Eppure, nonostante il trionfo, l’opera "Il nome della rosa" è stata tolta dalla stagione del Teatro Carlo Felice di Genova dov’era programmata nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesco Filidei nel Nome della Rosa: "Si sono aperti nuovi orizzonti: 2025 magico, devo tutto a Puccini"

Leggi anche: Milo Manara nel ‘nome della rosa’. “Un Medioevo luminoso e fantastico”

Leggi anche: “Io sono Rosa Ricci”, intervista a Raiz: “Devo tanto a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica. Nel film Salvatore sarà buono e cattivo allo stesso tempo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Francesco Filidei nel Nome della Rosa: Si sono aperti nuovi orizzonti: 2025 magico, devo tutto a Puccini; Al Carlo Felice Genova salta 'In nome della Rosa', è polemica; Carlo Felice, costi troppo elevati per Il nome della rosa: lo spettacolo salta.

Francesco Filidei nel Nome della Rosa: "Si sono aperti nuovi orizzonti: 2025 magico, devo tutto a Puccini" - Regìa di Michieletto, l’opera commissionata e prodotta dal Teatro alla Scala e dall’Opéra de Paris . ilgiorno.it