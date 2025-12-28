Francesco Filidei nel Nome della Rosa | Si sono aperti nuovi orizzonti | 2025 magico devo tutto a Puccini
Non ci sono dubbi. “Il nome della Rosa“ di Francesco Filidei, opera ispirata al best-seller di Umberto Eco, è la maggiore composizione contemporanea di quest’anno (e non solo) libretto dello stesso compositore e Stefano Busellato. Un debutto alla Scala con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Ingo Metzmacher, cinque rappresentazioni che hanno registrato tutto esaurito, un grande successo di pubblico e di critica internazionale. L’opera è stata co-commissionata e co-prodotta dal Teatro alla Scala e dall’Opéra de Paris dove sarà rappresentata nel 2028. Eppure, nonostante il trionfo, l’opera "Il nome della rosa" è stata tolta dalla stagione del Teatro Carlo Felice di Genova dov’era programmata nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
