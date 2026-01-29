Tra palcoscenico e musei | il fine settimana degli eventi a Piacenza

Questo fine settimana a Piacenza si anima con diversi eventi. Venerdì e sabato, il Teatro President ospita due serate con la commedia dialettale

Venerdì 30 e sabato 31 gennaio al Teatro President doppio appuntamento con la commedia dialettale "Malëtt i sood!"Venerdì 30 gennaio alla Biblioteca Paolo Boiardi di Gossolengo la presentazione del libro "I due inferni: i gironi danteschi rivissuti da Primo Levi" di Emanuela RicciVenerdì 30.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Eventi

Questo fine settimana a Piacenza e in provincia offre diverse opportunità culturali e di svago.

Il fine settimana porta una serie di eventi interessanti in tutta Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piacenza Eventi

Argomenti discussi: Sentiero dei Sogni: le prime attività dell’anno tra teatro, musei e cammini; Arriva ART CITY Bologna 2026: arte e conoscenza, nell'Università — Italiano; Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026; Art City Bologna 2026.

Olimpiadi invernali 2026: Milano palcoscenico culturale tra sport e arteMilano si prepara alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026 con un ricco programma culturale. Mostre di arte, fotografia, design e installazioni trasformano la città in un palcoscenico ... panorama.it

Un nuovo museo, restauri e tanto contemporaneo: il 2026 della Fondazione Musei Civici di VeneziaDagli Etruschi al Ducale a Erwin Wurm al Fortuny, passando per Jenny Saville a Ca’ Pesaro e il MUVEC: il 2026 dei Musei Civici di Venezia ... exibart.com

Complessivamente poco convincente il Don Giovanni andato in scena a Piacenza. Splendido il Don Ottavio interpretato da Marco Ciaponi Tenore e per molti aspetti buona la direzione di Enrico Pagano. di Danilo Boaretto - facebook.com facebook