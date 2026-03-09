una partita del cuore in ricordo di domenico e per i bambini malati

Cinque giorni dopo, il dolore rimane forte per la partita del cuore organizzata in ricordo di Domenico e a favore dei bambini malati. L'evento ha coinvolto numerosi volontari e appassionati che si sono radunati nel luogo dell'iniziativa. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre locali e ha raccolto fondi destinati a progetti di assistenza pediatrica. La giornata si è conclusa con un momento di solidarietà e speranza.

Sono passati cinque giorni e il senso di vuoto non fa che crescere. Della tempesta di sentimenti che mercoledì scorso ha investito mamma Patrizia e papà Antonio - in occasione dei funerali del piccolo Domenico - c’è ancora traccia nei loro occhi lucidi: i genitori di Domenico Caliendo ieri erano ospiti di Mara Venier negli studi di “Domenica In” per continuare a tenere alta l’attenzione su una tragedia che ha colpito un’intera nazione. «Mai nessuno dovrà dimenticarlo», ha ripetuto Patrizia Mercolino, che era affiancata dal marito e dall’avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia. Intanto la raccolta fondi ha quasi raggiunto la soglia dei 30mila euro, il minimo necessario per rendere concretamente attiva la Fondazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: «Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo»«Se n’è andato, è finita», ha detto in lacrime la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, che si è recata all’ospedale Monaldi insieme al cardinale...

