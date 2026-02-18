C' è un cuore per Domenico? Si decide sul trapianto Altri tre bambini in attesa
Domenico, un bambino di otto anni affetto da una grave cardiopatia, potrebbe ricevere un cuore grazie a una donazione compatibile. La famiglia aspetta con trepidazione la decisione dei medici, che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Nel frattempo, altri tre piccoli pazienti sono in lista d’attesa per un trapianto di cuore.
C'è un cuore potenzialmente compatibile. Ora si attende la decisione che darà una speranza a un bambino sui quattro che attendono il trapianto. Un team di esperti si riunirà oggi per valutare la trapiantabilità di Domenico, piccolo paziente di due anni ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore inutilizzabile eseguito il 23 dicembre scorso. Sarà quella l'occasione nella quale i medici decideranno se sarà possibile destinare il nuovo organo che sarebbe disponibile per il bambino, come ha fatto sapere nella serata di ieri la famiglia. L'attesa che si riunisca il team di esperti al Monaldi "non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso", ha precisato l'azienda ospedaliera dei Colli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
