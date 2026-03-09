Una marcia trionfale

Una squadra ha concluso il torneo con una serie di nove vittorie consecutive, affrontando sette avversarie e percorrendo oltre mille chilometri tra le diverse tappe della competizione. La loro avventura in Coppa Italia è iniziata il 31 agosto al Melani e si è conclusa il 7 marzo al Del Conero, rimanendo imbattuta lungo tutto il percorso.

di Michele Flori PISTOIA Nove partite, sette avversarie, più di mille chilometri percorsi. Un percorso in Coppa Italia iniziato il 31 agosto, al Melani, e concluso il 7 marzo, al Del Conero, caratterizzato solo ed esclusivamente da vittorie. Per nove volte la Pistoiese è uscita dal campo festeggiando, superando tutti gli ostacoli e sbaragliando ogni avversaria trovata sul proprio cammino. Alzando con pieno merito l'ambito trofeo, che nell'ultracentenaria storia arancione non era mai stato vinto. Un trionfo del collettivo e stavolta nel vero senso della parola, perchè spesso, in Coppa Italia, i protagonisti sono stati giocatori meno impiegati nelle gare di campionato.