Vela l’Italia è ottava dopo una giornata al SailGP di Perth Esordio trionfale per Artemis

La prima giornata del SailGP 2026 a Perth ha visto l’Italia classificarsi ottava, segnando l’inizio della stagione 2026 del circuito internazionale dedicato ai catamarani foiling F50. La competizione, ideata da Larry Ellison e Russell Coutts, rappresenta un importante evento nel panorama velico mondiale, offrendo agli appassionati uno sguardo sulle sfide e le strategie di equipaggi e velisti di livello internazionale.

Si è conclusa a Perth la giornata inaugurale del primo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il day-1 ha visto lo svolgimento di quattro regate di flotta, mentre domani andranno in scena le ultime prove di qualificazione prima del Match Race finale (riservato ai primi tre team in classifica). Debutto coi fiotti nella lega per la squadra svedese Artemis, che si è tolta la soddisfazione di ottenere due vittorie parziali (oltre ad un secondo e ad un nono posto) con al timone Nathan Outteridge attestandosi in vetta alla graduatoria provvisoria dell'evento con 31 punti insieme agli USA di Taylor Canfield e alla Francia di Quentin Delapierre.

