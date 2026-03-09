Sabato sera a Colle si è verificato un episodio di violenza che ha portato a una lite degenerata. L’amministrazione comunale ha inviato tre militari in più per rafforzare la presenza sul territorio e garantire la sicurezza. Il sindaco ha commentato l’accaduto sottolineando la gravità dell’evento senza minimizzarne l’importanza. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

Sindaco Piero Pii, cosa è accaduto sabato sera e qual è stato il primo intervento dell’amministrazione? "È stato un episodio grave, che non intendiamo in alcun modo minimizzare. Una lite tra gruppi di ragazzi è degenerata rapidamente fino a sfociare in una violenza che non appartiene alla nostra comunità. Appena abbiamo appreso dell’accaduto mi sono recato sul posto insieme al vice sindaco Marco Speranza e all’assessore al sociale Daniele Tozzi. Era doveroso esserci: per capire, per parlare con le forze dell’ordine e per manifestare la vicinanza dell’ amministrazione ai cittadini". Si tratta di un segnale preoccupante per la sicurezza in città? "È un fatto che richiede attenzione e fermezza, ma non deve trasformarsi in allarmismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una lite è degenerata. Colle resta città sicura. Arrivati 3 militari in più"

