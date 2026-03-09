Una cosa è la critica musicale altra cosa è l’insulto Agire per vie legali? Non è escluso parla l’avvocato di Sal Da Vinci Cazzullo risponde | Libero di esprimere opinioni

L’avvocato di Sal Da Vinci ha dichiarato che potrebbe intraprendere azioni legali contro insulti e critiche che circolano sui social e sui mezzi di comunicazione. Nel frattempo, un giornalista ha risposto che ognuno è libero di esprimere opinioni. La discussione si accende dopo le affermazioni di Cazzullo sulla vittoria di Da Vinci al Festival di Sanremo con la canzone “Per sempre sì”.

Sal Da Vinci è ancora al centro del dibattito musicale dopo le parole di Aldo Cazzullo in merito alla sua vittoria al Festival di Sanremo con “Per sempre sì” (“canzone da matrimonio della camorra”). Stavolta è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani, founder del progetto antiviolenza 1523.it. “Associare una canzone alla ‘colonna sonora di un matrimonio della camorra0 non è critica musicale – ha affermato Pisani – ma un grave stereotipo offensivo e discriminatorio verso Napoli e la cultura meridionale. La libertà di stampa è un valore fondamentale, ma non può diventare libertà di insulto o di discriminazione territoriale”. Quindi è stata annunciato la presentazione di un esposto alle autorità competenti dopo le dichiarazioni del giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

