Una bella piazza per i diritti delle donne | a Napoli eventi dall’11 al 30 marzo

Da l’11 al 30 marzo, piazza Garibaldi a Napoli si trasforma in un luogo di incontri e attività dedicate ai diritti delle donne. Durante questo periodo, vengono organizzati eventi, workshop e iniziative culturali che coinvolgono diverse realtà locali e cittadini interessati alla tematica. La manifestazione vuole creare uno spazio aperto per discutere e promuovere i diritti delle donne nel centro della città.

Piazza Garibaldi si trasforma per tutto il mese di marzo in uno spazio di incontro, confronto e creatività dedicato ai diritti delle donne. Dall'11 al 30 marzo prende infatti forma "Una bella piazza per i diritti delle donne", una rassegna di eventi multidisciplinari tra musica, danza, arti visive e incontri letterari pensata per stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella trasformazione culturale e sociale contemporanea. L'iniziativa rientra nella programmazione di Marzo Donna 2026, promossa dal Comune di Napoli, ed è organizzata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila insieme alla cooperativa sociale EVA Cooperativa Sociale, con la collaborazione di COMICON, Coreapoli, del Consorzio Unicocampania, di Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne e della cooperativa sociale Dedalus.