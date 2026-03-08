Marzo delle donne proseguono a Cesena oltre 40 eventi per i diritti e la parità

A Cesena continua il calendario del “Marzo delle donne” con oltre 40 eventi dedicati ai diritti e alla parità di genere. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del Forum sui Generis, comprende incontri e iniziative che si svolgono sul territorio e sono stati pianificati in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Prosegue la rassegna promossa dal Comune e dal Forum sui Generis con incontri, cinema, camminate e dibattiti dedicati al protagonismo femminile Un'avventura lunga un intero mese. Proseguono a Cesena e sul territorio gli appuntamenti del 'Marzo delle donne', la rassegna di incontri e iniziative proposta dall'amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al Forum sui Generis in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna. Si tratta di oltre 40 appuntamenti capaci di coinvolgere generazioni diverse. L'obiettivo? Valorizzare il protagonismo femminile e promuovere i diritti, l'autodeterminazione e la parità.