Irsina tra arte e storia – un borgo da scoprire

Domenica 21 dicembre alle ore 10.00, un affascinante viaggio nel cuore di Irsina, antico borgo medievale, invita a scoprire i suoi vicoli, palazzi nobiliari e testimonianze d’arte che custodiscono un patrimonio storico e culturale unico. Un’occasione per immergersi nella bellezza e nella storia di questo affascinante borgo.

© Baritoday.it - Irsina tra arte e storia – un borgo da scoprire Domenica 21 dicembre – ore 10.00Un viaggio nel cuore di Irsina, antico borgo medievale che conserva ancora intatto il fascino dei suoi vicoli, palazzi nobiliari e testimonianze d'arte.Cammineremo tra le stradine dell'antica Montepeloso, scoprendo i.