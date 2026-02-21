Storia dell’imprenditoria Artigianato lombardo | piccoli musei da scoprire

La regione Lombardia ha deciso di investire nella promozione dei musei dedicati all’artigianato locale, dopo aver constatato che molti di questi spazi rischiano di chiudere per mancanza di fondi. Questi piccoli musei, che custodiscono strumenti e materiali storici, testimoniano l’evoluzione dell’artigianato lombardo. La regione ha stanziato risorse specifiche per aiutarli a rimanere aperti e a continuare a rappresentare un patrimonio culturale prezioso. Ora, queste realtà potranno continuare a raccontare le storie di artigiani e innovatori locali.

I Musei d’Impresa con un patrimonio regionale importante vanno valorizzati e aiutati a sostenersi. Con queste motivazioni Regione Lombardia ha deciso di sostenere concretamente quelle realtà espositive che raccontano la storia dell’imprenditoria industriale e artigianale nelle varie province lombarde. A realizzarli, molto spesso, sono stati i proprietari delle aziende, che hanno disposto gli spazi, gli allestimenti e fornito oggetti, documenti e la storia tangibile delle attività di famiglia. "Il bando ammonta a 1.150.000 euro per il 2026 ed è destinato alle imprese lombarde, anche in aggregazione o filiera, titolari di musei riconosciuti o che abbiano presentato domanda di riconoscimento – spiega il consigliere regionale Floriano Massardi, commentando il bando che si aprirà il prossimo 2 marzo - Il contributo è a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, con un massimo di 50mila euro per imprese singole o aggregate e fino a 80mila euro per le filiere riconosciute".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

