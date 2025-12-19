Alla Reggia di Caserta la mostra internazionale delle Regine

Dal 20 dicembre, e fino al 20 aprile del 2026, apre al pubblico alla Reggia di Caserta, nelle sale della Gran Galleria, la mostra internazionale "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", organizzata dal Museo Reggia di Caserta in collaborazione con Opera Laboratori, con il patrocinio del Network of European Royal Residences. " Le regine di cui raccontiamo le storie furono spesso considerate soltanto strumenti di alleanze politiche, pedine di un gioco dinastico che sembrava negare loro la possibilità di scegliere il proprio destino — afferma Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta e curatrice — eppure, entro quei margini imposti dal potere, molte seppero costruire percorsi di influenza e creare spazi di cultura.

