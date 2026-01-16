Visite tematiche | alla Reggia di Caserta le Regine conquistano bambini e famiglie

La Reggia di Caserta ospita il progetto “Regine”, un percorso educativo e culturale dedicato alle famiglie e ai bambini. Questa iniziativa, parte di un più ampio programma di visite tematiche, valorizza l’importanza delle figure femminili nella storia attraverso attività coinvolgenti. La mostra internazionale si inserisce in un’offerta pensata per approfondire il patrimonio artistico e culturale del sito, offrendo un’esperienza educativa e interessante per tutti i visitatori.

Tempo di lettura: 6 minuti Prosegue alla Reggia di Caserta il programma di attività educative e culturali che accompagna la grande mostra internazionale Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa, un percorso espositivo che racconta il ruolo centrale delle sovrane nella costruzione politica e culturale dell'Europa tra Settecento e Novecento. Terminate con una grande partecipazione di pubblico le attività durante le festività natalizie, a partire da domenica 18 gennaio, Opera Laboratori rinnova l'invito a seguire il calendario di appuntamenti che continuerà ad arricchire la visita alla mostra con laboratori, percorsi tematici e momenti di approfondimento pensati per adulti, famiglie e bambini.

