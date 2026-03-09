Un patrimonio da 20 milioni di euro scomparso senza spiegazioni, con sospetti di circonvenzione che hanno diviso una famiglia. La serie si addentra nelle vicende di Villa Appia per scoprire chi abbia realmente tutelato o tradito l’ultima grande diva. La vicenda si intreccia con un figlio in lite con un manager e un matrimonio inesistente, elementi chiave di un episodio che ha segnato gli ultimi anni di Gina Lollobrigida.

U n patrimonio milionario sparito nel nulla, un figlio in guerra con un manager e un matrimonio fantasma: gli ingredienti del giallo che ha segnato gli ultimi anni di Gina Lollobrigida arrivano ora sul piccolo schermo. Si intitola Gina Lollobrigida: Diva contesa la prima docuserie originale italiana di HBO Max, in uscita il prossimo 3 aprile 2026. Non il solito omaggio alla carriera: i tre episodi, disponibili subito in binge, puntano i riflettori sulle ombre e sui presunti inganni che hanno avvolto la diva fino alla sua scomparsa nel 2023. Gina Lollobrigida, il sex symbol italiano. guarda le foto Gina Lollobrigida: Diva contesa, tra eredità e aule di tribunale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un patrimonio da 20 milioni di euro sparito nel nulla, sospetti di circonvenzione e una famiglia spaccata. La serie scava tra le ombre di Villa Appia per capire chi abbia davvero protetto (o tradito) l'ultima grande diva

